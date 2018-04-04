В Киеве власти планируют закончить отопительный сезон 6 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА заместителя главы Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева .

"Согласно прогнозу погоды, поступившему от Укргидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов. В связи с этим город предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям - ПАО "Киевэнерго", ООО "Евро-Реконструкции" и другим - приступить к сворачиванию систем теплоснабжения", - сказал Пантелеев.

По информации КГГА, мэр Киева подписал соответствующее распоряжение.

Пантелеев также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. По состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий и офисных помещений отключены от отопления.

В КГГА напомнили, что решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Киевэнерго" отключили отопление офиса "Нафтогаза" и еще 500 домов столицы.

Также "Прикрути". Нафтогаз просит Киевэнерго отключить от отопления киевский офис.