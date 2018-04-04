Компания "Укрзализныця", которая обещала кормить пассажиров ночных поездов супами и бутербродами, проводит тендер на поставку питания для пассажирских поездов, в котором появилось меню их сухпайков для пассажиров.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на сообщение компании.

В тендере участвуют четыре компании: "Украинская оптовая торговая компания", WOG Retail, "Витмарк-Украина" и "Аллюр ЛТД".

Оценка предложений поставщиков в соответствии с тендерной документации "Укрзализныци" займет 10 дней.

Среди продуктов питания, которые должен поставлять "Укрзализныце" победитель: натуральный и растворимый кофе, чай, сок, минеральная и сладкая вода, сахар, сливки к кофе, кофейный напиток, галетное и песочное печенье, шоколадные и ванильные вафли, чипсы, сухарики, арахис, завтраки в виде пакетированных каш быстрого приготовления, а также другие кондитерские изделия – круассаны, бисквиты, шоколадные батончики.

Конкурсную документацию и требования к контрагентам можно скачать здесь.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" пожаловалась на убытки из-за того, что отложила повышение тарифов.