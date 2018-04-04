В марте этого года цены на овощи в Украине настолько выросли, что в сумме цена "постного борща" в стране оказалась на треть выше, чем в Польше.

Об этом пишет на своей странице в Facebook гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По данным Ассоциации, в марте на киевском оптовом "Столичном" рынке выросли в цене свекла - на 57%, или 4 грн, капуста брокколи - на 50%, или 20 грн, белокочанная капуста - на 33%, или 2 грн, цветная капуста - на 30%, или 17 грн, морковь - на 25%, или 2 грн.

Не изменилась цена на репчатый лук, а картофель и томаты подешевели, соответственно на 14%, или 0,7 грн и 5%, или 2 грн. Теперь килограмм свеклы стоит 11 грн, капусты белокочанной – 8 грн, картофеля - 4,3 грн, моркови - 10 грн, лука репчатого - 5 грн, капусты брокколи – 60 грн, цветной капусты – 72 грн, а томата – 36 грн.

В Польше за март на оптовом рынке "Бронише" существенно подорожала только морковь - на 46%, или 3,6 грн. Незначительно прибавили в цене брокколи и цветная капуста, соответственно на 10%, или 3,1 грн и 2%, или 1,2 грн. Не изменилась цена на белокочанную капусту, картофель и репчатый лук, а свекла и томаты подешевели на 8%. По состоянию на 2 апреля, килограмм польской свеклы стоит 5,7 грн, капусты белокочанной - 3,1 грн, картофеля - 3,9 грн, моркови - 11,4 грн, лука репчатого - 4,7 грн, капусты брокколи - 34,3 грн, цветной капусты - 45,7 грн, томата - 34,3 грн.

Если сравнивать цены на овощи в двух странах, то картина для украинского потребителя будет выглядеть ужасно. Так, в частности, капуста белокочанная в Украине дороже в 2,5 раза, чем в Польше. Свекла для украинского потребителя выше в цене почти в 2 раза, чем для поляка. Брокколи и цветная капуста на украинском столичном рынке дороже на 75% и 57% соответственно, картофель - на 10%, лук репчатый - на 6%, томаты - на 5%. И только морковь в Украине дешевле на 13%.

Накануне православной Пасхи была посчитана стоимость постного борща в Украине и Польше. Взяли картофель и свеклу - по 500гр, белокочанную капусту – 300 гр, моркови, лука и томата - по 200 гр, воды питьевой – 3 л, соли и перца - по вкусу. Украинский борщ в нашей стране обошелся нам в 20,2 грн, тогда как в Польше - в 15,6 грн. Таким образом, борщ, сделанный в Украине, будет стоить на 30% дороже, чем у нашего соседа. И это при том, что средняя заработная плата в Польше в 5 раз выше, чем в Украине, пишет Дорошенко.

Фото: facebook.com

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