В Киеве одноклассники сломали позвоночник лицеисту Максиму Черникову, а видео избиения опубликовали в Viber.

Об этом сообщает ТСН.

Максим перешел учится в киевский лицей налогового и рекламного дела №21 осенью 2017 года и стал жертвой буллинга со стороны одноклассников. По словам мальчика, над ним неоднократно издевались, а 7 декабря 2017 года избили в школьном коридоре и повредили позвоночник.

"Отбирали сумку, били, толкались, брали рюкзаки и перекладывали вещи. После этого я побежал на второй этаж. Но они там меня нашли и побежали. Некришевич меня ударил по плечу, я защищался, чтобы они мне в голову не попали. Некришевич сказал детям, которые там стояли: "Отойдите!", и со всей силы ударил меня, я отлетел и упал", — рассказывает семиклассник.

После драки мальчика отвели в медпункт. У Максима болело сердце и он не чувствовал ног. Отек спинного мозга и ушиб грудной клетки у мальчика обнаружили только в больнице. Через четыре дня врачи поставили окончательный диагноз – перелом позвоночника. Теперь ему предстоят долгие годы лечения.

Администрация лицея утверждает, что сотрудники учреждения, которые не уследили за порядком на перемене, были наказаны. Однако мама Максима утверждает обратное и в качестве доказательства приводит группу в Viber, куда бывшие одноклассники Максима публикуют видео издевательств над другими учениками.

Директор школы называет случившееся обычным конфликтом между школьниками.

Видео: tsn.ua

Ранее "Страна" сообщала, что появилось шокирующее видео драки школьниц в Чернигове. 18+.

Также в Чернигове подростки жестоко избили 9-классницу. У девушки разбита голова.