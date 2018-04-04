Зашедший на украинский рынок авиаперевозок ирландский лоукостер Ryanair может создать коллапс в аэропорту Бориcполь из-за желания летать в часы с пиковыми нагрузками. Об этом сообщил гендиректор Борисполя Павел Рябикин в интервью изданию Liga.net.

"Прилетая в пиковые часы, они создадут коллапс в аэропорту и физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут. Им придется простаивать два часа, потому что нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и т.д.", - заявил Рябикин.

Гендиректор аэропорта утверждает, что Ryanair начал продажи билетов, не получив согласование слотов (временных промежутков в аэропорту, когда возможно обслуживание, - Прим. Ред.) в Борисполе.

"Могу спрогнозировать, что временные промежутки, которые они указывают в системе продаж как время вылета из Борисполя, нами предоставлены быть не могут, потому что они совпадают с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов. В эти отрезки даже сейчас идет превышение пропускной способности аэропорта на час-два. Тем не менее компания указывает именно то время, которое мы им не подтверждали", - отметил Рябикин.

Рябикин отметил, что аэропорт направил лоукостеру два письма, где указал блокированные временные отрезки - когда предприятие не может обслужить авиаперевозчика из-за повышенной загрузки.

"Также мы сразу им сказали, что проблема снимается, как только они открывают 15 ежедневных рейсов из Борисполя. Тогда мы сможем специально под них открыть терминал F. Это минимальное количество рейсов для его безубыточной эксплуатации. А пока предлагаем терминал D, но там слоторегулируемая ситуация", - сказал Рябикин.

Напомним, контракт между Ryanair и аэропортами Борисполь и Львов был подписан 23 марта. Рейсы будут выполняться из Киева по 10 направлениям и из Львова по 5 направлениям. Начало полетов запланировано на октябрь 2018 года.

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