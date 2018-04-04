В Москве горит торговый центр "Персей для детей", есть пострадавшие
На востоке Москвы загорелся четырехэтажный торговый центр "Персей для детей". В экстренных службах сообщают, что есть пострадавшие.
Об этом сообщает ТАСС.
В здании проводят эвакуацию.
В ГУ МЧС РФ сообщили, что в здании торгового центра по адресу: Малая Семеновская, дом 28, загорелось строение 19.
"Предварительно, очаг находится на четвертом этаже. Его площадь и что горит, устанавливается", - сказали в ведомстве.
В МЧС отметили, что информация о пострадавших не поступала. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти, добавил источник издания в экстренных службах.
Тем временем, "РИА Новости" сообщают о пострадавших, но не называют их количество и характер повреждения.
"Интерфакс" сообщает, что из торгового центра вывели одного пострадавшего. На четвертом этаже остаются люди.
Фото: twitter.com/olrumo
Фото: twitter.com/olrumo
Торговый центр "Персей для детей" у метро "Семеновская" был открыт в 2009 году. В ТРЦ расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками. На последнем этаже расположен детский клуб "Афина".
Как сообщала "Страна", в Следственном комитете назвали причину пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".
По версии следствия, пожар возник в батутном центре и очень быстро распространился по всему зданию. В детском комплексе следователи обнаружили кабели высокого напряжения, проложенные через весь зал "в нарушение всех правил".