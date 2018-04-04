Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков перечислил условия, при которых он уйдет в отставку.

Об этом он заявил в интервью "Лиге".

"Как только я пойму, что моя работа бесполезна или уровень сопротивляемости выше, чем я могу преодолеть, или я не имею возможности влиять на события – я немедленно уйду с этой своей работы", - пояснил он в ответ на вопрос, собирается ли он уходить с должности.

В то же время, сейчас он "балансирует на грани". "Начинаются предвыборные страсти. Но я считаю, что наше государство нельзя строить на эмоциях, воле одного человека или одной группы лиц. Нужен баланс. Любая власть – вопрос баланса. Я стараюсь быть элементом этого баланса. Пока это удается", - сказал Аваков.

Ранее "Страна" сообщала, что Аваков напомнил, что Порошенко ему не начальник.

Также правый марш. На самом ли деле "Нацкорпус" побил горшки с Аваковым.