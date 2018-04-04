Вчера, 3 апреля, мадридский Реал в невероятно зрелищном матче 1/4 Лиги чемпионов против итальянского Ювентуса одержал убедительную победу со счетом 3 - 0, и практически обеспечил себе выход в полуфинал.

Настоящим героем матча стал Криштиано Роналду, который оформил дубль, а его второй гол в ворота легендарного Буффона вышел невероятно красивым. Форвард в высоком прыжке пробил через себя и мяч влетел в левый от вратаря Ювентуса угол.

Видео: facebook.com/RealMadrid

Как передает канал Футбол 1, 33-летний лидер Реала вновь всех поразил своем атлетизмом. Футболист забил ударом через себя в далеко не самой простой ситуации. В момент, когда он наносил удар, мяч находился на высоте в 2,23 метра.

Фото: footballua.tv

Тем не менее, это далеко не рекорд высоты, с которой Роналду когда-либо забивал. Ранее Криштиану забивал в ворота Манчестер Юнайтед головой, когда мяч находился на "отметке" в 2,93 метра.

Ранее "Страна" сообщала, что Манчестер Юнайтед сделал предложение Реалу о покупке КриРо.