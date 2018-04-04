Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, которого ГПУ и НАБУ подозревают в уголовных и дисциплинарных нарушениях, во время выступления в Раде обменялся колкостями с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

На вопрос от Ляшко о якобы коррупционных делах Холодницкого "Чего вам не хватает?" глава САП ответил: "Мне для полного счастья не хвататет дома в Козине и везения в лотерею".

Таким образом, он напомнил Ляшко о доме в Козине и "выигрыше в лотерею", который вызвал общественный резонанс.

Напомним, Олег Ляшко задекларировал выигрыши в лотерее на суммы 283 тысяч гривен и 134 тысячи гривен 24 октября 2017 года. Этот факт вызвал интерес антикоррупционеров особенно на фоне того, что в "Украинской национальной лотерее" заявили, что в течение октября 2017 года выигрышей в таких суммах не были зарегистрированы. НАБУ начало проверку данной информации.

Как сообщалось, 4 апреля в Раду с докладами пришли глава САП и глава НАБУ Артем Сытник.

"Страна" ведет онлайн трансляцию их выступлений.

Раннее НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении Холодницкого. Из видео понятно, что в кабинет Холодницкого приходил депутат Верховной Рады Георгий Логвинский ("Народный фронт"), с которым они обсуждали ход расследования дела, в котором фигурирует компания, связанная с депутатом.