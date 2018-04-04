Никаких договоренностей между "Народным фронтом" и президентской вертикалью о совместном походе на выборы не существует. Об этом заявил один из лидеров "Народного фронта", глава МВД Арсен Аваков в интервью изданию liga.net.

По словам Авакова, совместный поход двух политсил на президентские выборы был одним из обсуждаемых вариантов, но глава МВД не является его сторонником.

"Логика варианта была в том, чтобы определить формат объединения центристских сил, для консолидации усилий по реформам и для участия в избирательном процессе. Как один из вариантов – да, обсуждалась совместная партия. Но я, например, не являюсь сторонником такого варианта", - заявил Аваков.

Также министр МВД не поддерживает идею единого кандидата на пост президента.

"Я вздрагиваю, когда слышу о едином кандидате. Я считаю, что Порошенко может быть одним из реальных кандидатов в президенты – наряду с другими. И пусть каждый гражданин сам себе выбирает, кого он считает достойным. Я, например, считаю, что очень правильно будет сделать парламентскую республику. Это бы остудило многие головы, которые борются за власть в стране. Устранило бы дуализм власти. Уменьшило количество группировок, которые борются друг с другом. Ведь у нас как в последние годы? Президент всегда борется с премьером. Премьер всегда борется с президентом. Это создает дисбаланс и конфликтные ситуации", - считает Арсен Аваков.

Ранее "Страна" писала о том, что Аваков договорился с Францией о покупке 55 вертолетов для своей новой службы.

Также мы сообщали, что Аваков ответил тремя словами на уголовное дело, открытое против него в России.