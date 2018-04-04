Верховный суд Украины запретил применять штрафные санкции к налогоплательщикам, расположенным и зарегистрированным в налоговых органах в зоне проведения АТО. Об этом сегодня сообщается на странице Верховного суда в Facebook.

Такое решение Верховный Суд принял в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев образцовое дело по иску областного коммунального учреждения "Луганский центр поддержки молодежных инициатив и социальных исследований" к областному правлению ГФС об отмене решения о применении штрафных санкций и начисления пени за несвоевременную уплату единого взноса.

Суд отметил, что само пребывание плательщиков единого взноса на учете в органах доходов и сборов, расположенных на территории населенных пунктов, где проводилась АТО, является основанием для приостановления применения санкций к таким плательщикам.

Истец свои требования обосновал тем, что на момент принятия решения города Луганск и Северодонецк были и являются территориями, где проводилась и проводится антитеррористическая операция, что является основанием для приостановления применения мер воздействия и взыскания и ответственности за нарушение закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Суд отметил, что доводы ГФС об утрате силы положений указанного закона не соответствуют действительности, поскольку пункт 9-4 раздела VIII настоящего закона является действующим.

В решении Суд также определил, что санкции могут применяться только в случае нахождения плательщика единого взноса, зарегистрированного в зоне АТО, на учете в налоговых органах, расположенных за пределами этой территории, и при невыполнении плательщиком единого взноса своих обязанностей, возникших в начале и/или после окончания АТО.

Фото: facebook.com/supremecourt.ua

Как сообщала "Страна", закон обязывает ГФС публиковать размер и дату установления ставок местных налогов и сборов до 15 июля.

Напомним также, что украинский бизнес начали атаковать вирусы, маскирующиеся под сообщения от ГФС.