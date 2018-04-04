Через 10 дней, 14 апреля, в Харькове пройдет украинское классико - донецкий Шахтер сыграет с киевским Динамо. Этот матч станет во многом определяющим в борьбе за титул и за прямую путевку в Лигу чемпионов.

Лучший голеадор украинского чемпионата, форвард Шахтера Факундо Феррейра уже заявил, что постарается "огорчить" киевлян ради победы своей команды.

Об этом передает портал Football.

"Не думаю, что этот матч решит судьбу чемпионата, ведь после него будет еще 5 игр. Но мы знаем, что если победим, то будем ближе к цели", - заявил донецкий футболист.

- Ты уже забил 20 голов в чемпионате. Готов поставить перед собой задачу забить еще больше?

- Я не ставлю перед собой таких задач. Я стараюсь всегда помочь команде, и, если удается забивать - это прекрасно. У меня есть четкая задача - помочь команде победить.

- То, что не играет Хачериди в последнее время, облегчает для тебя задачу забить?

- Никоим образом. Защитники основного состава Динамо играют за команду неспроста, и, думаю, что они не слабее Хачериди.

- Молодежь Динамо быстро прогрессирует. Насколько большие сложности они могут вам создать?

- Да, у них есть хорошие молодые игроки и сейчас им дают больше шансов проявить себя на поле, у них многое получается. Тем не менее, мы знаем и свою силу. Нам необходимо сосредоточиться на своем состоянии и подготовке. Им не просто будет играть с нами.

- В Харькове в последних матчах против Динамо вы проигрывали. Добавляет ли это злости перед игрой?

- Мы всегда хотим побеждать в наших "класико". Не важно, как проходили предыдущие матчи, "класико" всегда особенны. Мы, как и всегда, думаем о победе.

- Шесть крупных побед подряд в чемпионате. Есть ли уверенность, что и Динамо удастся крупно обыграть?

- Было бы хорошо обыграть Динамо крупно, с большой разницей мячей. Но мы знаем, что будет непросто. В матчах против нас Динамо много внимания уделяет разрушению нашей игры и меньше времени созиданию собственной. Как следствие - мало свободного пространства, поэтому с ними сложно играть.

- Денис Бойко в каждом матче допускает критичные ошибки. Изучали манеру его действий?

- Я видел несколько последних матчей. Были некоторые ошибки, но он хороший вратарь.

- В Харькове только матчи Лиги чемпионов собирают полный стадион. Ждете аншлаг и на Динамо?

- Очень надеемся, что нас будут поддерживать как в матчах Лиги чемпионов. Полный стадион - прекрасная мотивация для нас.



Ранее "Страна" сообщала, что Ващук рассказал, кто может помочь Динамо пройти Шахтер.