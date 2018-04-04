Metallica в Праге исполнила песенку-мем "Йожин с болот" на чешском языке
Американская метал-группа Metallica, которая стала лауреатом престижной международной премии Polar Music Prize, на концерте в Праге исполнила на чешском языке песню Jožin z bažin ("Йожин с болот").
Об этом сообщает "Медуза".
Видео на эту песню в исполнении Ивана Младека и группы Banjo Band в свое время стало интернет-мемом благодаря забавному танцу одного из музыкантов.
Выступление было сюрпризом для чешской публики. Перед началом номера фронтмен группы Джеймс Хэтфилд сказал: "Это Роберт, это мой друг Кирк и, поверьте мне, сейчас будет весело и вы присоединитесь к этому веселью".
Затем к микрофону подошел басист группы Роберт Трухильо и под аккомпанемент гитариста Кирка Хэммета исполнил "Йожин с болот" на чешском языке. В припевах ему подпевал весь зал.
"Йожин с болот" впервые была опубликована в 1977 году, а год спустя на чехословацком телевидении появился клип на эту песню.
В середине нулевых песня стала мемом в Польше, Венгрии и России. Ее пародировали в КВН, а пользователи соцсетей пытались повторить танец Иво Пешака.
В 2008 году запись стала вирусной на Youtube и собрала несколько миллионов просмотров.
Текст песни рассказывает о чудовище по имени Йожин, которое живет в болотах и пожирает людей, герой песни договаривается с местными властями о поимке Йожина, а затем продает его в зоопарк.
Как сообщала "Страна", лидер Metallica сыграет справедливого копа в фильме о реальном серийном убийце.
Напомним также, что Metallica заявилась в супермаркет и спела свой хит в мясном отделе.