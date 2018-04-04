Американская метал-группа Metallica, которая стала лауреатом престижной международной премии Polar Music Prize, на концерте в Праге исполнила на чешском языке песню Jožin z bažin ("Йожин с болот").

Об этом сообщает "Медуза".

Видео на эту песню в исполнении Ивана Младека и группы Banjo Band в свое время стало интернет-мемом благодаря забавному танцу одного из музыкантов.

Выступление было сюрпризом для чешской публики. Перед началом номера фронтмен группы Джеймс Хэтфилд сказал: "Это Роберт, это мой друг Кирк и, поверьте мне, сейчас будет весело и вы присоединитесь к этому веселью".

Затем к микрофону подошел басист группы Роберт Трухильо и под аккомпанемент гитариста Кирка Хэммета исполнил "Йожин с болот" на чешском языке. В припевах ему подпевал весь зал.

"Йожин с болот" впервые была опубликована в 1977 году, а год спустя на чехословацком телевидении появился клип на эту песню.

В середине нулевых песня стала мемом в Польше, Венгрии и России. Ее пародировали в КВН, а пользователи соцсетей пытались повторить танец Иво Пешака.

В 2008 году запись стала вирусной на Youtube и собрала несколько миллионов просмотров.

Текст песни рассказывает о чудовище по имени Йожин, которое живет в болотах и пожирает людей, герой песни договаривается с местными властями о поимке Йожина, а затем продает его в зоопарк.

Как сообщала "Страна", лидер Metallica сыграет справедливого копа в фильме о реальном серийном убийце.

Напомним также, что Metallica заявилась в супермаркет и спела свой хит в мясном отделе.