Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение вывести американские войска из Сирии. По словам главы государства, США вложили в Ближний Восток семь триллионов долларов, а взамен получили лишь смерти и разрушения. Об этом сообщает CBS News.

"Я хочу выйти. Я хочу вернуть наши войска домой, я хочу начать восстановление нашей нации", - заявил Трамп.

Также президент США заявил, что контингент из Сирии будет отправлен на южные рубежи страны, охранять границу с Мексикой.

"Мы будем принимать решение очень быстро, согласовывая его с нашими союзниками", - резюмировал Трамп.

Ранее, Трамп приказал заморозить 200 млн долларов в фондах для помощи в восстановлении Сирии.

Ранее "Страна" писала о том, что при Дональде Трампе стали выдавать существенно меньше виз на въезд в США.

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