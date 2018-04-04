После того, как Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения призвал отправить в отставку исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун, сама чиновница заявила, что не собирается покидать свой пост.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

"Я и моя команда расцениваем эту инициативу как оценку эффективности старта реформы медицины. И я благодарна всем людям, которые мне написали, которые меня поддерживали", - сказала Супрун.

Она также отметила, что получила звонок поддержки и от премьер-министра Владимира Гройсмана.

Решение одобрить проект постановления №5642, внесенный в парламент еще 16 января 2017 года, на заседании во вторник поддержали 7 членов комитета. Инициаторами постановления №5642 стали представители "Оппозиционного блока" Игорь Шурма и Александр Вилкул.

Как сообщала "Страна", глава Минздрава Супрун держит на пенсионном счете более полмиллиона долларов.

Также "Страна" писала, что Супрун пообещала украинцам "горячую линию по вопросам медреформы.

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