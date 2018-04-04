Генпрокурор Юрий Луценко считает неправильной квалификацию дела по активисту Ивану Бубенчику и меняет группу прокуроров по данному делу.

Об этом Луценко написал на своей странице Facebook.

"Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства И. Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований С. Горбатюка", - написал он.

Он также отметил, что после совещания "принял решение об изменении группы прокуроров относительно данного эпизода расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская".

"В течение дня жду от нее окончательного объективного решения относительно квалификации действий Ивана Бубенчика 18-20 февраля 2014 года во время событий на Майдане Независимости, определение его статуса в производстве, а также меры пресечения, который возможно применить к нему", - подытожил Луценко.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Бубенчика подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов - убийстве двух милиционеров (статья 348 УК Украины). Если статью переквалифицируют, то Бубенчик имеет все шансы попасть под амнистию для участников Революции достоинства, принятому в 2014 году.

Ранее "Страна" сообщала, что Парубий попросил Луценко разобраться с делом Бубенчика.

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