Назар Холодницкий, Facebook
Назар Холодницкий, Facebook

Сегодня в Верховной Раде депутаты заслушают антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого и его коллегу из НАБУ Артема Сытника

Карьера руководителя САП сейчас висит на волоске: ведомства Юрия Луценко и Артема Сытника дружно требуют его увольнения. Его обвиняют в многочисленных нарушениях при ведении следствия и неэффективной работе

Основной компромат на Холодницкого был получен во время прослушки, которую НАБУ поставило на аквариум в личном кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

Назар Холодницкий уже сходил на допрос в Генеральную прокуратуру, а сегодня выступит перед парламентом. В Раде будут присутствовать - и скорее всего выступать - Артем Сытник и Юрий Луценко. 

"Страна" следит за "публичной поркой" Холодницкого в режиме онлайн.  

Выступления Холодницкого и Сытника. Прямая трансляция

13:13  Вышел второй Соболев - Сергей от "Батькивщины". "Оборвите пуповину с администрацией президента. Закройте вход народным депутатам. Переписывайтесь со всеми письменно. Из вас делают посмешище те, кто прикрывается президентскими или правительстенными мандатами". 

13:12  Соболев напомнил о видеозаписи с компроматом против сына Авакова и "пленках Онищенко", расследование которых тормозит власть.

13:10  Егор Соболев от "Самопомощи" начал защищать Сытника и Холодницкого. "В этом зале есть люди, которые являются объектом их расследований. И в администрации президента они есть". 

13:06  Провластные депутаты, пользуясь случаем, обрушились не только на Холодницкого, но и на Сытника. Наверное, это не то, чего ожидал глава НАБУ, который приехал в парламент "топить" коллегу по антикоррупционной борьбе. 

12:59  Глава фракции БПП Артур Герасимов говорит, что НАБУ и САП должны работать в команде, а вместо этого идут "деструктивные процессы". Он критикует и Сытника, и Холодницкого. "Сколько реальных судебных дел мы видим? Ноль или около того". 

Глава пропрезидентской фракции говорит, что антикоррупционеры работают плохо, а генпрокурор и кум президента Юрий Луценко - хорошо. 

12:56  Вопросы закончены. Начинаются выступления от фракций. 

12:52  У Холодницкого спрашивают по эпизоду с Ульяной Супрун. Конкретно не ответил. Говорит, что все вопросы по сути "пленок" даст на заседании квалификационной комиссии прокуроров. 

12:50  Ляшко: "Чего вам не хватает?". "Мне для полного счастья не хвататет  дома в Козине и везения в лотерею", - ответил Холодницкий. 

12:48  Холодницкого атакуют и еврооптимисты, и сторонники Петра Порошенко. 

12:43  "Подтверждаете ли вы те содержание ваших разговоров, опубликованных вчера?", - спрашивает Лещенко. Говорит, что там идет речь о "переходе главы САП на сторону обвиняемых" - например, застройщика из Вишневого.

"Я был против, что какая-то аналитическая записка заменила производство по вашей квартире", - парирова Сытник. "Анализ доходов и затрат не позволяет вам купить квартиру в центре Киева". 

По поводу Вишневого Холодницкий ответил, что общался со свидетелем, а не с обвиняемым. "Я готов комментировать каждое свое слов на это аудио". 

То, что было опубликовано - это нарезка, говорит глава САП. "Я хотел бы послушать всю запись". 

12:40  У Холодницкого спрашивают, расследовал ли он "пленки Сытника", на которых тот допускает оскорбительные высказывания. И часто ли из антикоррупционных ведомств идут утечки информации. 

"Да, мы сталкивались с утечками информации. По указанному факту проводит расследование Генпрокуратура, надо спрашивать у нее".

Говорит, что его беспокоит тактика работы НАБУ, когда в нужное время в нужном месте появляются журналисты и начинаются стримы. 

12:32  "Эта Верховная Рада сделал больше, чем ее предшественники, для антикоррупционных законов". После короткого вступления о результатах работы САП начались вопросы Холодницкому. 

12:17  В Оппозиционном блоке заявили, что будут спрашивать у Сытника и Холодницкого о результатах расследований, а не их взаимных ссорах, которые никого не интересуют. 

"У нас вопрос не к руководителям НАБУ и САП относительно их отношений. У нас вопрос к руководителям правоохранительных органов - когда будет наведен порядок в стране. Убийства и разбой с использованием огнестрельного оружия стали обыденным явлением. Люди хотят услышать, когда будет безопасно на улицах, а не кто там из них прав, а кто нет", - сказал замглавы фракции ОБ в парламенте Юрий Бойко.

"Мы хотим знать, где результаты расследования убийства четырех нацгвардийцив перед Верховной Радой, где результаты расследования убийств Олеся Бузины и Павла Шеремета, где результаты расследования подрывов военных арсеналов и других резонансных преступлений, создали в стране обстановку непредсказуемости", - подчеркнул лидер оппозиционеров.

12:15  В кулуарах парламента уже комментируют возможную отставку Холодницкого. Глава "Самопомощи" Олег Березюк считает атаку на главу САП попыткой олигархов поставить антикоррупционный процесс под свой контроль. 

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