Минздрав собирается изменить механизм финансирования лечения пациентов методом гемодиализа, а также ввести для медицинских учреждений единый тариф на данную услугу. Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по результатам встречи с представителями Минздрава и Минэкономразвития по выполнению рекомендаций относительно осуществления мероприятий, направленных на развитие конкуренции на рынке оборудования и расходных материалов для гемодиализа.

Единый тариф на услугу по гемодиализу для медучреждений планируется внедрить независимо от их формы собственности.

В министерстве обещают создать систему электронного учета пациентов, которые нуждаются в лечении методом гемодиализа, а также условия для развития конкуренции на рынках соответствующих медицинских изделий.

Предполагается, что реализация нововведений будет способствовать увеличению количества медучреждений по предоставлению услуги по гемодиализу, а также улучшению качества ее оказания. Кроме того, у пациента появится возможность самостоятельно выбирать и менять учреждение, в котором он получает медпомощь.

В Минэкономразвития отмечают отсутствие проблем с прохождением процедуры оценки соответствия медизделий для диализа, а также с закупкой расходных материалов для него по сравнению с другой фармпродукцией.

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