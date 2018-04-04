Группа исследователей NASA предлагает всем желающим бесплатно отправить свои имена на Солнце с миссией Parker Solar Probe, которая стартует летом 2018 года. Об этом говорится на сайте NASA.

"NASA приглашает людей со всего мира подавать свои имена в интернете для размещения на микрочипе, который отправят на борту исторической миссии Parker Solar Probe летом 2018 года. Миссия будет проходить через атмосферу Солнца, сталкиваясь с жестоким теплом и радиационными условиями - и ваше имя будет путешествовать с ней", - говорится в сообщении.

Имена можно присылать до 27 апреля 2018 года по адресу go.nasa.gov/HotTicket заполнив специальную форму.

Parker Solar Probe или Solar Probe+ представляет собой специальный зонд для изучения Солнца, который будет запущен в космос летом 2018 года. Он должен приблизится к поверхности Солнца на расстояние до десяти солнечных радиусов. Это значительно ближе, чем все аппараты, которые когда-либо направлялись к Солнцу. Этот проект должен стать одним из самых дорогих в научной истории НАСА - стоимость аппарата вместе с запуском в космос обойдется в 750 000 000 долларов.

Ранее появилось видео, как ученые NASA будут изучать сейсмическую активность Марса.

Также "Страна" писала, что уже в апреле NASA запустит на орбиту Земли телескоп для поиска пригодных для жизни планет.