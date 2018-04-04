Вчера, 3 апреля, состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Реал на выезде разгромил итальянский Ювентус (0 - 3), а Бавария, тоже в гостях, минимально обыграла Севилью (1 - 2).

Главным матчем было противостояние в Турине. И это был вечер Криштиану Роналдо, который оформил дубль и установил новый рекорд Лиги чемпионов. Португальский форвард стал первым в истории игроком, который забил в десяти матчах Лиги чемпионов подряд.

"Галактикос" открыли счет уже на 3 минуте встречи благодаря первому точному удару Криштиану Роналду. На перерыв команды ушли при счете 0 - 1, что оставляло Ювентусу шансы на продолжение борьбы. Но все они были развеяны, когда на 64-й минуте Роналду невероятным по красоте ударом через себя, отправил мяч в левую девятку от Буффона. Это было настолько красиво и круто, что болельщики Ювентуса поднялись с мест и устроили КриРо овацию.

Космический гол Роналду. фото: realmadrid.ru

Окончательный разгром Ювентуса на 72-й минуте оформил Марсело, забив третий гол. Таким образом, Реал на сто процентов обеспечил себе выход в полуфинал Лиги чемпионов. Спасти "черно-белых" в ответном матче может лишь чудо.

Видео: Видео: facebook.com/RealMadrid

Марсело празднует разгром Ювентуса, фото: facebook.com/RealMadrid

Ранее "Страна" сообщала, что Манчестер Юнайтед сделал предложение Реалу о покупке КриРо.

Также мы рассказывали, что украинский боксер Василий Ломаченко подарил свои перчатки футболисту Криштиану Роналду.