Сегодня ночью в Киеве группа молодых людей избила и ограбила продюсера телеканала "Украина", а также напала на охранника супермаркета "Велика кишеня".

Об этом сообщает "Информатор".

ЧП произошло в Святошинском районе, на улице Гната Юры, 6.

Как рассказал сотрудник телеканала, он возвращался домой из магазина, когда на остановке "Универсам" на него напала группа молодых людей. Злоумышленники избили и ограбили мужчину, забрав у него мобильный телефон и деньги, а затем скрылись в неизвестном направлении.

Фото: kiev.informator.ua

Пострадавший вернулся в редакцию телеканала, которая находится неподалеку, коллеги продюсера вызвали скорую и полицию. Прибывшие на место медики зафиксировали у телевизионщика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рваную рану верхней губы и травму грудной клетки.

В это время молодые люди направились в магазин "Велика кишеня", откуда пытались вынести алкоголь, не заплатив за него. Это заметили охранники и остановили грабителей. Один из злоумышленников достал нож и попытался ударить им охранника, однако оружие удалось выбить. Завязалась драка, в ходе которой было разбито множество бутылок. Один из грабителей порезал лицо осколками, ему понадобилась помощь медиков.

Видео: youtube.com

На месте происшествия работали врачи скорой помощи, наряды патрульной полиции, полиции охраны и следственно-оперативная группа. Подозреваемые в нападении на продюсера телеканала и охранника супермаркета задержаны.

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