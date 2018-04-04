В Украине стартовало оформление электронных виз для въезда в страну с деловой или туристической целью для граждан 46 стран.

Это подтвердил в сети Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Реформы продолжаются - делаем Украину еще ближе к миру. Сегодня запустили электронную визу. Граждане 46 стран отныне могут оформить визу в Украину, не выходя из дома", - написал Климкин и добавил ссылку на соответствующее сообщение консульской службы.

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Как говорится на сайте МИД, электронная виза "является абсолютно новым для Украины проектом, который реализуется в нашей стране впервые с целью модернизации существующих процедур в визовой сфере".

"Для оформления е-визы необходимо осуществить несколько простых шагов не выходя из дома: заполнить анкету он-лайн, скачать сканированные копии необходимых документов, оплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную на электронный адрес электронную визу", - указано в сообщении.

Среди стран, которых касается нововведение - Австралия, Новая Зеландия, Индонезия, Саудовская Аравия и другие.

Ранее "Страна" сообщала, что в посольстве России предупредили об увеличении сроков консульских услуг в Украине.

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