В Украину по электронной визе могут въезжать граждане 46 стран - Климкин
В Украине стартовало оформление электронных виз для въезда в страну с деловой или туристической целью для граждан 46 стран.
Это подтвердил в сети Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Реформы продолжаются - делаем Украину еще ближе к миру. Сегодня запустили электронную визу. Граждане 46 стран отныне могут оформить визу в Украину, не выходя из дома", - написал Климкин и добавил ссылку на соответствующее сообщение консульской службы.
Фото: twitter.com/PavloKlimkin
Как говорится на сайте МИД, электронная виза "является абсолютно новым для Украины проектом, который реализуется в нашей стране впервые с целью модернизации существующих процедур в визовой сфере".
"Для оформления е-визы необходимо осуществить несколько простых шагов не выходя из дома: заполнить анкету он-лайн, скачать сканированные копии необходимых документов, оплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную на электронный адрес электронную визу", - указано в сообщении.
Среди стран, которых касается нововведение - Австралия, Новая Зеландия, Индонезия, Саудовская Аравия и другие.
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