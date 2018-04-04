Геммологическая экспертиза не нашла бриллиантов среди изъятых у нардепа Борислава Розенблата (экс БПП, а ныне внефракционный - Прим.Ред.) ювелирных изделий.

Напомним, 19 октября Розенблата задержали сотрудники НАБУ в аэропорту Киев, когда он пытался вылететь в Кельн. Детективы НАБУ заявляли, что нардеп скрыл от таможенного декларирования 11 ювелирных изделий. В СМИ заявлялось, что это были золото и бриллианты. Сам Розенблат пояснил, что у него отобрали украшения, которые предназначались в подарок его родственницам в Германии.

Напомним, что нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков (Народный фронт - Прим.Ред.) - проходили по "янтарному делу". В действиях Розенблата ГПУ усматривала признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс., в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму $7,5 тыс. Этих нардепов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента. Они все обвинения отвергают.

Экспертиза драгоценных камней, которая была проведена по заказу НАБУ и результаты которой оказались в распоряжении "Страны", не выявила у Розенблата бриллиантов среди изъятых у него ювелирных изделий.

В соответствии с результатами диагностики, объектами экспертизы оказались такие драгоценные и полудрагоценные камни: аметист, топаз голубой, хризолит, фионит (кубический оксид циркония синтетический).

Всего установлена характеристика 79 камней.

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Ранее нардеп Борислав Розенблат заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет кампанию по его дискредитации. И никаких бриллиантов у него при себе в аэропорту Киева 19 октября не было.

Как сообщала "Страна", по данным НАБУ, Розенблат пытался вывезти в Германию материалы по янтарному делу. Сам же нардеп утверждал, что вез только свой мобильный телефон и планшет, где не содержится информации по данному производству.