Спикер ВР Андрей Парубий призвал генпрокурора Юрия Луценко разобраться с ситуацией вокруг Ивана Бубенчика, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года.

Об этом он сказал сегодня в зале парламента на заседании Рады.

"Вчера после нашей вечерней беседы о задержании Бубенчика, у меня был разговор с генпрокурором и мы договорились, что я от своего имени и имени парламента дам письменный запрос. К концу дня генеральный прокурор пообещал, что он в ситуации разберется и даст ответ по поводу тех событий, которые произошли вокруг Бубенчика", - сказал спикер.

Парубий также подчеркнул, что для него лично неприемлемо, когда прокурор в суде, представляющий прокуратуру, отмечает, что закон, который принял украинский парламент об амнистии, является ничтожным законом, передает УП.

По его словам, прокурор не должен давать политические оценки, а выполнять закон, который принял высший законодательный орган - Верховная Рада Украины.

"А если он не способен выполнять закон, пусть идет в адвокаты и работает в частной практике, защищая тех, кого он считает необходимым", - добавил он.

Глава ВР отметил, что по этой ситуации должно быть отдельное расследование и специальная оценка подобных утверждений прокурора.

Парубий пообещал, проинформировать депутатов и глав фракций, как только получит ответ от Луценко, чтобы в дальнейшем вместе принять решение относительно дальнейших совместных действий.

В феврале 2016 появилось интервью с участником Евромайдана из Львова, бывшим военным Иваном Бубенчиком. В интервью он рассказывал, что убил двух бойцов "Беркута" на Институтской 20 февраля 2014.

В период с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, больше всего - 20 февраля.

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.

Ранее "Страна" сообщала, что Вятрович заявил, что Бубенчик имел право убивать "беркутовцев".

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