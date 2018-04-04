На границе с Румынией полицейские задержали фигурантку ОПГ из числа сотрудников криминальной полиции на станции "Киев-Пассажирский", под прикрытием которых женщина долгое время грабила пассажиров столичного вокзала.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Аферистов возглавлял подполковник полиции - начальник сектора полиции на станции "Киев-Пассажирский". Группа профессиональных воров была разоблачена работниками столичной прокуратуры в январе 2018 года.

К преступной деятельности подполковник привлек 5 оперативных сотрудников криминальной полиции и несколько профессиональных воров. Они платили правоохранителям дань за возможность совершать кражи на вокзале.

После разоблачения их деятельности 8 членам преступной группировки было объявлено о подозрении. В дальнейшем суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Однако одна фигурантка, понимая неизбежность наказания за совершенные преступления, во время перерыва в судебном заседании по рассмотрению ее санкции покинула помещение суда и подалась в бега.

В настоящее время решается вопрос о доставке подозреваемой в суд для избрания меры пресечения.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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