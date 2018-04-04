В Киеве коммунальные работники убрали МАФы на верхней площадке Андреевского спуска. Об этом сообщает народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром осуществлен демонтаж одной из последних "клоак/шанхаев" центра города на верхней площадке Андреевского спуска (Сквер с памятником Прони и Голохвастову) и напротив 25 школы", - пишет он в Facebook.

Фото: facebook.com/dbelotserkovets

По словам Белоцерковца, собственникам украинского "hand made" было предложено перебраться на Аллею художников ниже, в специально отведенные места, которые город создал для них.

"Hand made" предприниматели могли заключить соответствующие договора с коммунальным предприятием Подольской администрацией. К сожалению реального "Ukrainian hand made" было мало, в основном это был Китай", - сетует нардеп.

Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Глава КП "Киевблагоустройство" депутат Киевсовета от БПП Андрей Андреев отметил, что работы велись на основании официального поручения, выданного 3 апреля Департаментом городского благоустройства.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Севастопольской площади сносили МАФы под крики продавцов.

Также "Страна" писала, что на Певчем поле в Киеве снесли одни МАФы, чтобы заменить их на другие.