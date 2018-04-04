Под Киевом разыгралась семейная драма, похожая на триллер. У местного жителя Тимофея Шумейко двое мужчин, нанятых его бывшей женой, попытались насильно забрать троих детей. Шумейко начал сопротивляться и жена смогла забрать только дочь Веру.

Об этом сообщает 24 канал.

На видео с камеры видеонаблюдения видна драка на парковке. На ней зафиксирована попытка похитить троих детей. Сыновьям удалось убежать, а вот 8-летнюю дочь забрали. Все это, уверяет мужчина, дело рук его бывшей жены Олеси. Она тоже была на месте происшествия. Из-за полученных травм в настоящее время Тимофей на лечении. Об инциденте рассказал его адвокат.

"Олеся Валерьевна одного ребенка - девочку, которую похитили - взяла к себе на руки, а других детей - их физически пытались затянуть (в авто – Прим.Ред.), но люди не дали этого сделать", - отметил адвокат Тимофея Шумейко Ярослав Лантух.

На место происшествия, которое произошло 27 марта, сразу вызвали полицию. Открыто уголовное производство. Но помешать так называемому похищению правоохранители не смогли. Говорят, остаться с мамой пожелала сама девочка.

"У мамы прав на отцовство никто не отбирал, поэтому девочка пошла с мамой, а ребята пошли с папой. Это семейный конфликт, мы не в праве вмешиваться в него", - прокомментировал пресс-секретарь Управления Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

Определить место жительства детей должны в суде, дело рассматривается уже более года. Поэтому семья оказалась в поле зрения профильной службы Ирпеня.

"Мать детей обращалась к нам в службу из-за того, что отец препятствует общаться с детьми. Ну неправильно было, что мать так похитила ребенка. Это нарушило, может, права ребенка, поскольку таким образом она была похищена", - сказала заместитель начальника Службы по делам детей города Ирпень Людмила Лучко.

Бывшая жена, проживающая в Испании, говорит Тимофей Шумейко, на судебные заседания не является. Пытается решить проблему по-своему.

Есть постановление суда Луганской области, она (бывшая жена – Прим. Ред.) якобы там проживает, а я живу в Луганске на неподконтрольной территории, хотя я всегда живу здесь (в Буче – Прим. Ред.), - заверил отец девочки.

Ребенка могли вывезти за границу через неподконтрольную территорию, предполагают Тимофей Шумейко и его адвокат. И небезосновательно.

"Угрожали, что у них есть связи, возможности вывезти детей незаконным способом именно через территорию так называемой "ДНР", таким образом через Россию тогда им будет легче доставить его (ребенка – Прим. Ред.) в Испанию", - сообщил адвокат.

В Нацполиции Киевской области уверяют, чтобы детей похищали и увозили через "ДНР" - еще не слышали.

Сейчас отец и его защитник выясняют, пересекала ли 8-летняя Вера государственную границу Украины. Больше всего Тимофей Шумейко боится, что силой отберут еще и сыновей и больше их не увидит.

Видео: 24tv.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине биологические отцы начали массово "выбивать" алименты с детей через суд.

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