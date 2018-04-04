В Венгрии мужчину, воевавшего на стороне сепаратистов на Донбассе, приговорили к двум годам заключения условно. Этот приговор стал первым в истории венгерского суда по такому делу.

Об этом сообщает DW.

Суд города Сексард признал 43-летнего Кристиана Л. виновным в "запрещенном присоединении к вооруженной группе, участвующей в вооруженных столкновениях".

Мужчина был задержан в прошлом году в аэропорту Будапешта, куда он вернулся после участия в боевых действиях против украинской армии на Донбассе на стороне так называемой "ДНР".

Бывший полицейский поехал на территорию Донбасса, присоединился к сепаратистам, прошел обучение и получал финансовое вознаграждение за свои действия.

В то же время судья объяснил довольно мягкий приговор тем, что подобное преступление рассматривается в Венгрии впервые и подзащитный не осознавал, что нарушает венгерские законы.

Как сообщала "Страна", британскому подданному, воевавшему на стороне т.н. "ДНР", дали тюремный срок.

Ранее в Беларуси суд в Витебске огласил приговор 29-летнему гражданину страны Алексею Яршову, который воевал на Донбассе на стороне т.н. "ДНР".