В США потерпел крушение вертолет военно-морских сил США. Он разбился во время тренировок в Южной Калифорнии.

Об этом сообщает USA Today.

В результате катастрофы погибли все четверо членов экипажа, которые находились на борту.

Военные сообщили, что вертолет CH-53E Super Stallion потерпел крушение около 14:30 во вторник недалеко от города Эль Центро. Причину аварии выясняют.

Как сообщала "Страна", ранее вертолет с дочкой президента США совершил аварийную посадку в Вашингтоне.

Также "Страна" писала, что при крушении вертолета "Черный Ястреб" ВВС США в Ираке погибли девять человек. Среди погибших - два члена экипажа и семеро спецназовцев. Воздушное судно следовало по маршруту от американской военной базы Эт-Танф, которая расположена на границе Сирии и Иордании, на другую базу - в Аш-Шаддади.