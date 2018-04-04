Сегодня, 4 апреля украинцы, наконец-то наслаждаются настоящим весенним теплом и солнцем. Температура в регионах страны достигает +18…+20 градусов.

Об этом сообщает сайт Укргидромецентра.

В западной части страны стоит ясная погода с отметкой +17…+20 градуса.

В северном направлении температура поднялась до +15…+17 градусов.

На востоке Украины температура немного ниже: +13…+15 градусов.

Центральная часть страны прогреется до +15…+18 градусов.

На Юге +13…+17 градусов.

В Киеве сегодня переменная облачность, до 15-17 градусов тепла.

Фото: meteo.gov.ua

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