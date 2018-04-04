Задолженность по зарплатам по выигранным судебным делам против работодателей в Украине достигла 350 млн грн.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в Twitter.

"Сейчас нарабатываем санкции для должников по выплате зарплат. Сейчас такая задолженность только по решениям судов - около 350 млн грн. В общем, учитывая дела, которые еще не имеют окончательного решения, это около 2 млрд грн. Выплата долгов по заработной плате - один из приоритетов Минюста", - говорится в сообщении.

Также, по его данным, в Украине 16 тысяч предприятий имеют задолженность по заработной плате, а наибольшие долги у предприятий Востока и Юга.

Напомним, министерство юстиции Украины обнародовало перечень предприятий с наибольшей задолженностью по выплате заработной платы. Самым крупным должником оказалось Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, которое не выплатило своим работникам около 73,7 млн грн.

По состоянию на 1 марта 2018 г. общая сумма задолженности по выплате заработной платы составляла 2455,9 млн грн.

Фото: twitter.com/Petrenko_Pavlo

Ранее "Страна" сообщала о взыскании по-новому: исполнителей обяжут носить форму, а личную информацию должников откроют.

Также за 17 последних лет самая высокая зарплата у украинцев была в 2003 году.