На переговорах президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которые проходят в Турции, главы государств договорились ускорить поставки зенитно-ракетных систем С-400.

Первая партия этих систем будет получена в июле 2019 года, заявил замглавы Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы перенесли вперед дату поставок в договоре, подписанном с Россией, чтобы получить системы С-400 в июле 2019 года", - азаявил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене.

"Что касается ускоренной по срокам поставки С-400, то мы это сделали по просьбе наших турецких партнеров и друзей", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы ускорили производство и договорились о ценах, что чрезвычайно важно", - добавил Путин.

Ранее "Страна" сообщала, что Турция начала осаду сирийского Африна.