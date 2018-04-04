Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что активист Евромайдана Иван Бубенчик, которого задержали по подозрению в убийстве "беркутовцев", имел право стрелять в силовиков.

Об этом Вятрович сообщил на своей странице в Facebook.

"20 февраля 2014 утром Иван Бубенчик стрелял по беркутовцам и убил нескольких из них. Это было после того, как они убили несколько десятков майдановцев и перед тем, как они готовились убить еще сотни. Сейчас его арестовали", - написал Вятрович.

По его словам, "Бубенчик был одним из тех, кто изменил историю Майдана". "Результат суда над ним может изменить судьбу нашей страны. Если Иван станет единственным, кого посадят за убийства зимой 2013-2014 - мы можем вернуться в прошлое до Майдана" - написал он.

Вятрович добавил, что приговор активисту должен показать, что важнее для Украины – "право или закон" и что Бубенчик "должен быть свободным".

Фото: facebook.com

Бубенчик был задержан и доставлен в Печерский суд Киева для избрания ему меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.

В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута".

Ранее "Страна" сообщала, что стрелок с Майдана. Почему прокуратура вдруг решила привлечь Ивана Бубенчика к ответственности за убийства "беркутовцев" в феврале 2014 года.

Также прокурор заявил, что Бубенчик не подпадает под закон об амнистии участникам Майдана.