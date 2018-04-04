Госпродпотребслужба обнаружила ряд нарушений в организации питания детей в столичных детсадах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Недавно было установлено, что в один из детсадов Киева вместо сливочного масла субъектом хозяйствования был завезен молокосодержащий спред, который запрещен для использования в Украине (более 50% немолочных жиров)", - рассказали в Госпродпотребслужбе.

В связи с этим, ведомство проверило другие детсады столицы, куда недобросовестный предприниматель поставлял продукцию. Такие факты были зафиксированы еще в 7 детских садах.

На основании выявленных нарушений Нацполиция открыла уголовное производство, резюмировали в Госпродпотребслужбе.

Также напомним, что 64% сливочного масла на украинском рынке содержит растительные жиры, то есть фактически является фальсификатом.

На этом фоне, Украина наращивает импорт пальмового масла, которое, как правило, и применяют при производстве молочной продукции, вместо животных жиров.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве таджики делали рахат-лукум и фасовали приправы в ангаре с бытовой химией.

Также причиной вспышки сальмонеллеза в Тернопольской области стали куриные яйца.