Сегодня, 4 апреля перед народными депутатами в парламенте должны выступить руководитель САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник.

Кроме того, депутаты намерены рассмотреть ряд вопросов.

Об этом свидетельствует повестка дня ВР на 4 апреля, опубликованная на сайте парламента.

В плане работы ряд законопроектов в первом чтении: об оформлении удостоверяющих личность документов; о защите жилищных прав студентов, а также о детях журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Депутаты получат возможность запланировать парламентские слушания на тему: "Реализация в Украине международных документов по предотвращению антропогенных изменений климата".

Далее - несколько ратификаций, в частности соглашения с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны и с Румынией - в сфере военных перевозок.

На 12:30 запланировано заслушивание заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

После этого намерены рассмотреть еще два законопроекта в первом чтении.

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде требуют Луценко и Авакова, чтобы объяснили задержание стрелка Бубенчика.

Также Рада не смогла внести в повестку дня законопроекты об отмене деклараций для активистов.