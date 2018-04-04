Сегодня, 4 апреля, в Минске пройдет очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Как заявляла ранее Ирина Геращенко, первый вице-спикер Рады, на сегодняшнем заседании планируется обсудить очередной этап обмена пленными.

"Украинская сторона делает все для того, чтобы как можно быстрее состоялась следующая волна освобождения заложников. Украинская сторона готова передать 23 гражданина России, которые содержатся в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне для того, чтобы освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко и других наших узников", - отметила Геращенко.

Ранее "Страна" сообщала, что Международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы Boeing рейса МН17 на Донбассе обнародовала выводы двух независимых экспертиз по изображению с радаров, которые передала следствию Россия.

На этих снимках с российских радаров нет ракеты выпущенной из Бука. Однако, по мнению следственной группы, это не означает, что ракеты вообще не было - ее могли не отследить радары России.