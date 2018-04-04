Международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы Boeing рейса МН17 на Донбассе обнародовала выводы двух независимых экспертиз по изображению с радаров, которые передала следствию Россия.

На этих снимках с российских радаров нет ракеты выпущенной из Бука. Однако, по мнению следственной группы, это не означает, что ракеты вообще не было, передает пресс-служба голландской прокуратуры.

Изображения с радаров изучали два независимые эксперта. Они пришли к выводу, что российская радиолокационная станция могла не зафиксировать ракету Бука из-за ее высокой скорости.

"Скорость ракеты намного выше, чем скорость гражданской авиации, настройки гражданской радиолокационной станции таковы, что такие скоростные объекты обычно не видны на радарных изображениях. Это предотвращает "хаос" на радарном изображении", - заявили эксперты.

Следственная группа также обратила внимание на тот факт, что российские радары не зафиксировали ни одного другого самолета вблизи MH17.

После этого концерн ВКО "Алмаз-Антей" опроверг сообщение Совместной следственной группы о том, что ракета, сбившая в 2014 году Boeing MH17, могла быть невидима для российских радаров.



"Если бы зенитная управляемая ракета "Бук" была запушена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе, в районе встречи с Boeing-777 МН17 она имела бы скорость порядка 600-620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а, значит, была бы в обязательном порядке зафиксирована первичным радиолокатором ТРЛК "Утес-Т", - заявили в концерне, передает ТАСС.

Ранее "Страна" сообщала, что Нидерланды готовят основание для судебного преследования любых подозреваемых в причастности к крушению МН17.