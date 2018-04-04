В столице Киригизии, Бишкеке, произошло массовое отравление людей. Число пострадавших уже достигло 249 человек.

Об этом передает ТАСС.

"После массового отравления в ресторане в Бишкеке за медицинской помощью обратились 204 человека, 138 из них были госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу", - заявили в минздраве Киргизии. Остальные пострадавшие проходят амбулаторное лечение.

"В лечебные заведения Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей обратились за медицинской помощью еще 45 пострадавших, которые присутствовали на свадьбе. Из них 36 человек были госпитализированы", - уточнили в ведомстве.

По информации Центра госсанэпидемнадзора киргизской столицы, все пострадавшие принимали участие в свадебных торжествах в бишкекском ресторане "Ала-Тоо". В настоящее время проводятся лабораторные исследования изъятых в нем продуктов, результаты которых станут известны в ближайшее время. Предположительно, причиной массового отравления могли стать блюда из курицы или рыбы.

По данному факту в Киргизии возбуждено дело по статьям "нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" уголовного кодекса республики. В связи с данным ЧП ресторан, в котором произошло массовое отравление людей, временно закрыт. Известно, что в последний раз санитарная проверка в нем проводилась в октябре прошлого года.

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