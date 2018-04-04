Спецпрокурор Мюллер заявил адвокатам Трампа, что пока не считает его преступником
Специальный прокурор США Роберт Мюллер на данном этапе своего раследования не рассматривает президента Дональда Трампа "как субъект преступления", однако продолжает вести расследование относительно его возможных связей с Москвой.
Об этом передает DW со ссылкой на The Washington Post.
Роберт Мюллер уже уведомил адвокатов Трампа, что готовит отчет о действиях их клиента после занятия им поста главы государства и возможных попытках "воспрепятствовать правосудию".
Кроме того, спецпрокурор подтвердил необходимость лично пообщаться с хозяином Белого дома, чтобы понять, имелись ли у него намерения воспрепятствовать объективному расследованию предполагаемого вмешательства России в американские выборы.
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп пообещал, что придет время, когда он даст знать о своем отношении к Путину.