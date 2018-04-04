Специальный прокурор США Роберт Мюллер на данном этапе своего раследования не рассматривает президента Дональда Трампа "как субъект преступления", однако продолжает вести расследование относительно его возможных связей с Москвой.

Об этом передает DW со ссылкой на The Washington Post.

Роберт Мюллер уже уведомил адвокатов Трампа, что готовит отчет о действиях их клиента после занятия им поста главы государства и возможных попытках "воспрепятствовать правосудию".

Кроме того, спецпрокурор подтвердил необходимость лично пообщаться с хозяином Белого дома, чтобы понять, имелись ли у него намерения воспрепятствовать объективному расследованию предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп пообещал, что придет время, когда он даст знать о своем отношении к Путину.