Вчера, 3 апреля,во Львове произошло очередное ЧП с отравлением угарным газом.

Инцидент произошел примерно в 23:20 в частном доме на ул. Муке во Львове. Здесь угарным газом отравились три человека.

Об этом сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты ЛОГА.

Пострадали жители 1990, 1997, в 2015 года рождения. Они были госпитализированы в городские больницы Львова. С 23:55 прекращена подача газа в дома (в доме была газовая колонка). Причины происшествия устанавливаются.

"За период с 26 марта по 2 апреля 2018 на территории Львовской области зафиксировано 5 случаев отравления людей угарным газом, 1 человек погиб. Всего с начала 2018 зафиксировано 63 случая отравления людей угарным газом, в результате чего 11 человек погибли, из них один ребенок и 119 человек госпитализированы, из них 44 ребенка", - уточнили в пресс-службе.

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