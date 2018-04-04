Вчера, 3 апреля, началась совместная украинско-датская военно-транспортная операция "Северный сокол - 2018" по доставке топлива на остров Гренландия.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"С военной площадки аэропорта Борисполь на авиабазу "Ольборг" Королевских ВВС Дании на самолете Ил-76 отбыла группа украинских авиаторов во главе со старшим инспектором-летчиком отдела транспортной авиации Воздушных Сил ВС Украины полковником Сергеем Артеменко", - уточнили в Генштабе.

В общем, к операции "Северный сокол - 2018, которая проходит десятый год подряд, привлекается 23 украинских военнослужащих, из них 11 членов экипажа и 10 человек наземного инженерно-технического персонала бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВС Украины, которая дислоцируется в Мелитополе. Также в состав рабочей группы вошли офицеры-координаторы от Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины - руководитель операции от украинской стороны и его помощник.

В ходе операции "Северный сокол - 2018" украинские военные летчики планируют перевезти военно-транспортным самолетом Ил-76 с авиабазы ВВС США "Туле" на датскую полярную станцию "Норд" на острове Гренландия более 500 тысяч литров горючего, а также иного имущества, определенного техническим соглашением. Во время операции украинские экипажи планируют выполнить около 25 воздушных перевозок и провести в полярном небе около 120 часов. Завершить проведение перевозок планируется 5 мая.

По прилету на авиабазу Королевских ВВС Дании "Ольборг" самолет Ил-76 Воздушных Сил ВС Украины осуществит дозаправку, пройдет соответствующие процедуры осмотра, загрузит необходимое оборудование и отправится дальше на остров Гренландия.

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