Полиция установила личность женщины, которая устроила стрельбу в штаб-квартире Youtube в Сан-Бруно в Калифорнии.

"Два источника в правоохранительных органах заявили, что предварительно установлена личность стрелявшей в офисе Youtube - это женщина Насим Агхдам, ранее проживавшая в Южной Калифорнии в городах Риверсайд и Сан-Диего", - передает телеканал ABC в Twitter.

Фото: twitter.com/ABC

Ранее стало известно, что стрелявшей 35-40 лет, она жила на юге Калифорнии и, вероятно, женщина никак не связана с компанией Youtube. Также источники телеканала в правоохранительных органах считают, что человек, который был ее изначальной целью, сейчас находится в критическом состоянии в больнице.

По версии полиции, открывшая огонь женщина совершила самоубийство. Она ранила трех человек, все они доставлены в больницу в Сан-Франциско.

Напомним,"Страна" ранее сообщала, что сотрудники сообщили о стрельбе в штаб-квартире Youtube и эвакуации.