Глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину снизится в 10 раз.

Об этом передает "Интерфакс".

"Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут без сомнения менее значительны. Видимо, речь может идти о 10-15 млрд куб. м газа в год", - сказал Миллер.

На вопрос об условиях будущего сотрудничества, Миллер сказал: "Предстоит провести переговоры. Во всяком случае, это не те условия, которые мы получили в рамках рассмотрения иска в Стокгольмском арбитраже".

Ранее во вторник в "Газпроме" сообщили, что строительство первой нитки "Турецкого потока" будет завершено через месяц.

В 2017 году Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016 году - 82 млрд куб. м.

Ранее "Страна" сообщала, что "Газпром" еще раз обжаловал решение Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом".