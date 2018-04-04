Самая популярная в мире социальная сеть, Facebook, заблокировала более 270 страниц российского "Агентства исследований интернета" (IRA), которые, по ее данным, использовались для политического влияния на пользователей из России и русскоязычных жителей стран-соседей Российской Федерации, среди которых и Украина.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Этот конкретный набор страниц и аккаунтов был нацелен на Россию и людей, говорящих на русском языке в соседних странах, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина", - заявил основатель Facebook Марк Цукерберг.

Заблокированные страницы работали в рамках петербургской организации "Агентство исследований интернета" (IRA), которую называют "фабрикой троллей" и обвиняют в создании сети фейковых страниц для создания таргетированной рекламы и оказания влияния на выборы в США и Европе. Некоторые из страниц принадлежали российским медиа, но были под контролем IRA.

"Эта российское агентство неоднократно действовала обманчиво и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России", - отметил основатель Facebook.

По словам Цукерберга, по хотя бы с одной из страниц, заблокированных сегодня, следили около миллиона человек, еще полмиллиона - за хотя бы одним таким аккаунтом в Instagram.

Ранее "Страна" сообщала, что Facebook ограничит доступ сторонних компаний к информации о пользователях.