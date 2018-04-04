Вчера, 3 апреля, в Лондоне был срочно госпитализирован принц Филип, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, для проведения плановой операции на тазобедренном суставе.

Об этом передает ВВС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

"Его Королевское Высочество Герцог Эдинбургский был принят на лечение в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне для проведения запланированной хирургической операции на бедре, которая состоится 4 апреля", - заявила пресс-секретарь королевской четы.

Королева вышла замуж за принца Филипа в 1947 году. Это означает, что он занимает должность принца-консорта дольше всех в британской истории. Сам он носил фамилию Маунтбаттен и происходил из королевской семьи Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург. Он на пять лет старше королевы Елизаветы.

В июне 2013 года принц Филип был госпитализирован для операции на брюшной полости, в июне 2012 года он попал в больницу с инфекцией мочевого пузыря, а в декабре 2011 года ему было успешно проведено коронарное стентирование.

До недавнего времени герцог Эдинбургский исполнял множество королевских обязанностей.

Все годы пребывания Елизаветы II на престоле ее супруг неотступно находился возле нее и играл весьма заметную роль в жизни страны и британской монархии.

Елизавета II называет принца Филипа своей "надеждой и опорой".

"Он не любит комплиментов, но он просто был моей надеждой и опорой все эти годы. И я, и вся семья, и эта страна, и многие другие страны обязаны ему в большей степени, чем он когда-либо признает или мы когда-либо узнаем", - сказала королева о принце Филипе в речи во время празднования их золотой свадьбы.

Принц Филип отошел от королевских обязанностей в августе 2017 года.

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