Президент России Владимир Путин, во время своего визита в Турцию, не смог обойти молчанием тему отравления в Британии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Российский президент заявил, что узнал об отравлении в Солсбери из СМИ, а нервно-паралитический яд "Новичок могут производить ​​примерно в 20 странах".

Об этом передает Радио Свобода.

Путин рассчитывает, что на заседании исполнительного совета Оганизации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 апреля "будет поставлена ​​окончательная точка" в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Лондон обвинил Россию.

Заседание Организации по запрещению химического оружия пройдет в Гааге по запросу Москвы. В исполнительный совет ОЗХО входит 41 страна, в том числе Великобритания и Россия, решения принимаются двумя третями голосов.

Ране "Страна" рассказывала, что Юлия Скрипаль накануне отравления в Солсбери получила доступ к секретному счету умершего брата.