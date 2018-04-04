Женщина, которая устроила стрельбу в штаб-квартире YouTube, расположенной в Сан-Бруно, Калифорния, застрелилась за несколько минут до того, как полиция ворвалась в здание.

Об этом Daily Beast сообщил сотрудник полиции, которая оперативно прибыла на место происшествия.

Неустановленная пока женщина попыталась пристрелить своего бойфренда и после этого сама свела счеты с жизнью.

Спустя несколько минут после поднятой тревоги нападавшая найдена мертвой и смерть ее наступила в результате самостоятельно нанесенной огнестрельной раны, сообщил начальник полиции Сан-Бруно Эд Барберини.

Как минимум четыре других человека были доставлены в больницы с огнестрельными ранениями, сказал Барберини.

По данным материнской компании Google, на кампусе YouTube работает более 1000 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что официальный канал Белого дома в YouTube опубликовал видео с насилием в компьютерных играх, а также о том, что YouTube ограничит просмотр видео модераторами ради их психического здоровья.