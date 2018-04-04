В течение месяца детективы НАБУ прослушивали кабинет главного антикоррупционного прокурора - Назара Холодницкого. Для этого в аквариуме рядом с его рабочим столом установили "жучки".

"Громадське" узнало, что именно детективы зафиксировали на "пленках НАБУ". Редакция ознакомилась с текстом жалобы, которая 30 марта поступило в квалификационно-дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры от председателя НАБУ Артема Сытника.

Он просит освободить Холодницкого на основании следующих обвинений: невыполнение и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; разглашение тайны следствия; совершения действий, порочащих звание прокурора и вызывающих сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; грубое нарушение правил прокурорской этики; вмешательства или любой другой влияние прокурора в служебной деятельности другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей.

Разговоры про Супрун

НАБУ расследует дело в отношении Александра Богачева - помощника-консультанта лидера "Радикальной Партии" Олега Ляшко. По версии следствия, он пытался дать взятку исполняющему обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун. Речь идет о квартире в жилом комплексе "Акварели-2" в городе Вишневое Киевской области. За это Супрун якобы предлагали "помочь", чтобы международные организации предоставили Вишневому магнитно-резонансный томограф и цифровой маммограф для городской больницы. По версии НАБУ, мэр Вишневого Илья Диков может быть причастен к вымогательству от компании "Акварели Девелопмент Холдинг" квартиры, которую затем Богачев якобы предлагал Супрун. 1 марта, как говорится в жалобе, Холодницкий у себя в кабинете встретился с заместителем директора этой компании Сергеем Кафтей.

Во время встречи Холодницкий якобы предупредил Сергея Кафтю о возможных обысках, а также рассказал подробности уголовного дела.

Кроме того, говорится в жалобе, руководитель САП проинструктировал Кафтю, что именно он должен говорить на допросе. Допрос должен был проводить процессуальный руководитель в этом производстве Роман Симкив. Поэтому Холодницкий вызвал к себе Симкива "и предоставил ему указание допросить Кафтю в качестве свидетеля в уголовном производстве".

На допросе, считают в НАБУ, Кафтя действовал согласно инструкции Холодницкого, скрыв тот факт, что мэр Вишневого Илья Диков требовал от него недвижимость (ту самую квартиру, которую затем предлагали Супрун - Прим. Ред.).

В НАБУ считают, что действия Холодницкого "сделали невозможным осуществление досудебного расследования должным образом и лишили детективов весомых доказательств".

За пять дней Кафтю допросили в НАБУ. После этого он снова пришел к Холодницкому и рассказал о допросе, говорится в жалобе. В тот же день Холодницкий провел сразу несколько совещаний. Сначала вызвал своего заместителя Владимира Кривенко и "приказал запугать" мэра Вишневого Илью Дикова во время проведения обыска.

Холодницкий дает указания Симкиву, фото - УНИАН

Так, вызвав Симкива и, "употребляя многочисленные нецензурные выражения и унижая подчиненного", сказал ему, что Кафтя - его "друг" и что в тот день его допрашивали без ведома Холодницкого и НАБУ.

Кроме того, утверждается в жалобе, Холодницкий требовал от Симкива наказать детективов НАБУ, "применяя все имеющиеся у него рычаги воздействия, в частности, несогласованность процессуальных документов, чем нарушил запрет побуждения работников к совершению противоправных действий".

Тогда же, 5 марта, детективы НАБУ зафиксировали, как Холодницкий вызвал на совещание своего заместителя Владимира Кривенко, Романа Симкива и еще одного прокурора САП Игоря Гарванко. Во время разговора Холодницкий выяснил, что Гарванко без его ведома подписал детективу НАБУ четыре ходатайства на проведение обысков в компании "Акварели Девелопмент Холдинг". Гарванко поставил на них печать САП "для документов" вместо гербовой печати, которую ставит исключительно Холодницкий.

Вечером, говорится в жалобе, Холодницкий поговорил с Кривенко, и тот пообещал, что утром позвонит заместителю председателя Соломенского суда Киева Тарасу Оксюты, чтобы тот отказал детективам НАБУ в проведении обысков в компании "Акварели Девелопмент Холдинг".

Утром следующего дня судья Анна Сергиенко рассматривала ходатайство об обысках. Прокурор Гарванко пытался убедить ее не позволять детективам проводить следственные действия в "Акварели Девелопмент Холдинг", но она все же стала на сторону НАБУ и позволила обыски. Перед заседанием она сказала детективу, что ей звонили сверху и просили "не позволять проведение обысков в строительной компании".

НАБУ считает это формой незаконного контроля главы САП над деятельностью его прокуроров. В жалобе говорится, что Холодницкий сказал Кривенко позвонить следственному судье и приказать не рассматривать эти ходатайства. Тот пообещал позвонить заместителю председателя Соломенского суда Тарасу Оксюты или главе этого суда Людмиле Шереметьевой и попросить их отказать в удовлетворении ходатайств НАБУ по формальным основаниям.

Разговоры про Логвинского

Детективы НАБУ расследуют три уголовных дела, в которых фигурирует народный депутат от фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский. По первому делу ему инкриминируют присвоение имущества на 40 млн грн у учредителей ООО "Бельведер Украина". Это дело расследуют с мая 2016 года.

Второе дело по помощников Логвинского, которые могут быть причастны к завладению активами ОАО "Банк Столица". По версии следствия, за их действия Фонд гарантирования вкладов недополучил около 18 млн грн.

Еще одно производство касается компании "Золотой мандарин", которую следователи связывают с Логвинским.

Согласно жалобе, 9 февраля Логвинский пришел в кабинет Холодницкого и спросил, что тот собирается делать с этими уголовными делами. Холодницкий ответил, что "полностью контролирует ситуацию" и заблаговременно сообщит Логвинского, когда детективы будут проводить следственные действия. Примерно через час после встречи Холодницкий вызвал старшего прокурора Сергея Козачину, который расследует эти производства. Козачина сказал, что собирается объявлять подозрение Логвинского в совершении коррупционных преступлений. Холодницкий на это ответил, что в деле "присутствует политический момент", поскольку Логвинского поддерживают нардепы Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, а также весь состав Европейского суда по правам человека, судьей которого уже 8 лет является жена Логвинского. Поэтому, Холодницкий заявил, что "не хочет с ними ссориться".

В этом разговоре, говорится в жалобе, Холодницкий рассказывал об авторитете Логвинского в Парламентской ассамблее Совета Европы, Кнессете и посольстве Государства Израиль, "влиятельность евреев в мире, и что он не хочет себе врагов среди них, употребляя то же время многочисленные антисемитские высказывания и нецензурные выражения".

Наконец, как указано в жалобе, Холодницкий спросил Козачину, когда в производстве по Логвинского должны завершиться розыскные действия и отметил, что дела нужно или отложить на неопределенный срок, или закрыть вообще.

Разговоры про Бахматюка

НАБУ расследует два уголовных дела, в которых фигурирует бизнесмен и владелец агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк. Первая касается "VAB-банка", бывшим владельцем которого является Бахматюк.

По версии следствия, руководство Национального банка незаконно предоставило стабилизационный кредит для "VAB-банку". Дело расследуется по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Вторая - завладение 1,5 миллиардами гривен из госбюджета причастными к Бахматюку лицами с агрохолдинга "Авангард".

По версии сыщиков, должностные лица Государственной фискальной службы злоупотребляли служебным положением в интересах подчиненных Бахматюка, нанеся большой ущерб в сентябре 2015 - января 2016 годов.

5 марта в кабинете Холодницкого появился Сергей Козачина, который также является процессуальным руководителем по делам Бахматюка, говорится в жалобе. В разговоре Холодницкий якобы сказал прокурору, что узнал из СМИ о намерениях Бахматюка провести акции протеста под зданием Антикоррупционной прокуратуры, и поинтересовался, на какой стадии расследования дел против него. Козачина ему рассказал. Затем Холодницкий якобы спросил у своего заместителя Владимира Кривенко, причастен еще кто-то в САП к расследованию дел Бахматюка, кроме Козачины. Заместитель доложил, что ими занимается также начальник второго отдела Максим Кравченко. После этого Холодницкий вызвал Кравченко и сказал, чтобы тот провел совещание следователей и прокуроров, по результатам дела Бахматюка должны были передать в другой правоохранительный орган, поясняется в документе.

В тот день Холодницкий еще несколько раз пытался убедить Кравченко, чтобы прокуроры прекратили расследование по делам Бахматюка. На следующий день, по версии НАБУ, прокуроры и детективы в этом деле собрались на совещание и решили продолжить расследование Бахматюка. Однако, 7 марта Холодницкий своим постановлением забрал дела Бахматюка с Антикоррупционной прокуратуры и передал их в следователям Национальной полиции, объясняется в жалобе.

Разговоры про Корчак

Начиная с октября 2017 года, детективы НАБУ расследуют уголовное дело, в котором фигурирует экс-глава Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак. Речь идет о деле по "незадекларированной машины" Корчак. По версии следствия, председатель НАПК не указала в декларации Skoda Octavia, которой она пользуется вместе с мужем, но записана машина на свекровь Надежду Тимер-Булатову.

По версии НАБУ, 20 февраля начальнику управления процессуального руководства САП Андрею Довганю прислали на подпись документ о временном доступе к вещам и документам Натальи Корчак. На следующий день Довгань якобы пришел в кабинет к Холодницкому и попросил антикоррупционного прокурора подписать этот документ. Довгань объяснил это тем, что детективы НАБУ уже задокументировали, как Наталья Корчак ездит на незадекларированной Skoda Octavia.

Как говорится в жалобе, Холодницкий "в грубой форме отказался". Поэтому 23 февраля детективам НАБУ вернули указанное ходатайство без согласования Холодницкого, ведь тот "не видит целесообразности" его подписывать, объясняется в жалобе.

Также, согласно материалам жалобы, 16 февраля Холодницкий встретился с руководителем правозащитной организации Transparency International Ярославом Юрчишиным и рассказал секретные сведения по делу Корчак, таким образом придав огласке тайну следствия.

Под конец разговора Холодницкий якобы заявил, что не собирается арестовывать Наталью Корчак, мол, "это повредит всем".

Разговоры про Труханова

Детективы НАБУ от ноября 2016 расследуют "дело Труханова", где фигурирует как мэр Одессы, так и связанные с ним чиновники Одесского горсовета и бизнесмены. По версии НАБУ, они причастны к схеме, которая нанесла значительный ущерб местному бюджету Одессы.

В сентябре 2016 Одесский горсовет приобрела за 185 млн гривен здание завода "Краян" у частной компании, которая на начало 2016 году сама приобрела этот комплекс за 11, 5 млн грн.

Как говорится в жалобе, 7 февраля Холодницкий вызвал в кабинет своего заместителя Владимира Кривенко. Обсуждали дело Труханова. Во время разговора Холодницкий якобы приказал Кривенко не проводить активные следственные действия в отношении определенных фигурантов этого дела.

В тексте документа отмечается, что Антикоррупционный прокурор знал о перемещении лиц, которых проверяли на причастность к преступлению, чем "подтвердил факты внепроцессуального общения с ними или с их представителями".

Наконец Холодницкий приказал заместителю не привлекать Труханова к уголовной ответственности и исказить содержание документов по этому делу. В день задержания Геннадия Труханова и другого фигуранта - Павла Вугельмана, Холодницкий всячески пытался сделать так, чтобы их как можно быстрее привезли в суд и выбрали меры ппресечения. Хотя за день до этого НАБУ задержало еще трех фигурантов дела Труханова, поэтому сначала суд должен выбрать меры им.

В описанных эпизодах, считают в НАБУ, Холодницкий допустил ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, разглашение свидетелю сведений досудебного расследования и совершил действия, порочащие звание прокурора и вызывающие сомнение в его объективности, независимости, и грубо нарушил правила прокурорской этики.

Отметим, что Холодницкий отрицает все обвинения и требует предъявить не смонтированные записи его разговоров. Он утверждает, что в них не было нарушения закона.