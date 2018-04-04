В Харькове во вторник, 4 апреля, около 22:25 на ул.Деревянко перед Алексеевским мостом произошло ДТП с участием "скорой", в результате которого, по предварительным данным, погибли два человека, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Славута" во время движения задел легковушки "Дэу Ланос" и "Шевроле" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи "Рено". В результате ДТП на месте погибли мужчина и женщина - водитель и пассажир "Славуты". Три человека, находившиеся в быстрой, предварительно фельдшер, врач и пациент получили различные травмы", - сообщает полиция.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личности погибших и пострадавших, а также все обстоятельства аварии.

Как сообщала "Страна", вчерашнее вечернее ДТП парализовало движение по Южному мосту в Киеве.

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