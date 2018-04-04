Киностудия "Союзмультфильм" представила первую серию продолжения мультфильма "Простоквашино". Эпизод называется "Возвращение в Простоквашино. Часть 1" и посвящена Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в оригинальных эпизодах.

В обновленном мультфильме кота Матроскина озвучил Антон Табаков, сын Олега Табакова, Печкин говорит голосом Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, маму Дяди Федора озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, а самого Дядю Федора озвучил молодой актер Алексей Онежен.

Сюжет показывает уже знакомых всем героев, но более современных (Шарик, например, ведет свой блог и делает селфи), а также новых - сестру Дяди Федора - Веру Павловну и ее питомца - грызуна Тама-Тама.

Отметим, что ранее директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев объяснил, почему у сестры Дяди Федора в продолжении "Простоквашино" странное отчество. Ее называют Вера Павловна, хотя отца главного героя зовут Дмитрий. Машковцев заявил, что это "баг, который не планируется исправлять".

Также интернет-пользователи обратили внимание на музыку в мультфильме из компьютерной игры Hotline Miami. Несколько секунд из композиции Crystals бостонского диджея M.O.O.N. звучат вместо сигнала вызова по скайпу на ноутбуке пса Шарика. Hotline Miami - инди-игра 2012 года, где протагонист получает звонки на автоответчик и убивает всех в указанной локации.

Киностудия "Союзмультфильм" уже объявила о планах снять 30 новых серий до конца 2020 года. В отличие от старого формата, где серия была больше 15 минут, хронометраж новых выпусков составляет около 6,5 минуты.

Не обошлось и без скандалов. Так, автор оригинальной повести "Дядя Федор, пес и кот" (1973) Эдуард Успенский заявил: "Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность - история будет развернута", - заявил литератор.

В свою очередь в "Союзмультфильме" ответили на претензии писателя, заявив, что все права на экранизацию принадлежат киностудии.

"Разумеется, у киностудии имеются все соответствующие юридические документы. Несмотря на все упреки со стороны писателя, мы по-прежнему с глубоким уважением относимся как к самому Эдуарду Николаевичу, так и к его творчеству. О чем и упомянули в титрах первой серии. У студии были разногласия с Эдуардом Николаевичем. Они в большей степени касаются финансовых вопросов. Надеюсь, нам удастся найти общий язык, и конфликт будет исчерпан", - отметили в пресс-службе киностудии.

Напомним, премьера мультфильма "Трое из Простоквашино" по сценарию Эдуарда Успенского состоялась 40 лет назад - в 1978 году. Позже также вышли мультфильмы "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино". Серия мультфильмов рассказывает о приключениях городского мальчика Дяди Федора, его друзей и семьи в деревне.